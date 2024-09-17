Вышел финальный трейлер мультфильма «Трансформеры Один» — премьера 20 сентября

Кинокомпания Paramount Pictures представила дебютный трейлер мультфильма «Трансформеры Один» по знаменитой вселенной «Трансформеров». Премьера полнометражной ленты состоится 20 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

«Трансформеры Один» станут «историей происхождения» франшизы на планете Кибертрон и расскажут о ещё молодых Оптимусе Прайме и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.

Персонажей в мультфильме озвучили Скарлетт Йоханссон (Чёрная вдова из фильмов Marvel), Джон Хэмм («Безумцы»), Крис Хемсворт (Тор из фильмов Marvel) и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёром картины выступил Джош Кули, известный по «Истории игрушек 4».