Frostpunk 2, Owerwatch 2 и ещё две игры станут доступны в Game Pass до конца сентября

Игровое подразделение Microsoft раскрыло список релизов, которые уже в ближайшее время станут бесплатно доступны подписчикам Xbox Game Pass.

В этот раз библиотеку Game Pass пополнят всего три игры, однако две из них появятся в подписке сразу после релиза — это ожидаемый градостроительный симулятор Frostpunk 2 и историческая стратегия Ara: History Untold.

Какие игры добавят в Game Pass в сентябре:

Wargroove 2 (ПК и Xbox) — 19 сентября;

Frostpunk 2 (ПК) — 20 сентября;

Ara: History Untold (ПК) — 24 сентября.

Кроме того, с 17 сентября в Xbox Game Pass появится Overwatch 2. Игра сама по себе бесплатна, но подписчики смогут получить бонусы — шесть косметических наборов для персонажей и 30 мифических призм (игровой валюты).

Одновременно с этим 30 сентября из подписки пропадут девять игр: Gotham Knights, Let’s Build a Zoo, Loop Hero, My Time At Portia, PAW Patrol Grand Prix, Pheonix Wright: Ace Attorney Trilogy, The Walking Dead: The Complete First Season, The Walking Dead: Season Two и Valheim.