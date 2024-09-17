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Представлена первая игра для Nintendo Switch 2 — романтический симулятор фермы

Представлена первая игра для Nintendo Switch 2 — романтический симулятор фермы
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Разработчики романтического симулятора фермы в постапокалипсисе My Time At Portia анонсировали продолжение под названием My Time at Evershine — игру собираются выпустить в том числе на Nintendo Switch 2.

Указано, что авторы планируют релиз на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и «наследницу Switch». Через неделю, 24 сентября, разработчики начнут кампанию на Kickstarter.

Видео доступно на YouTube-канале Gematsu. Права на видео принадлежат Gematsu.

Официально консоль Nintendo Switch 2 ещё не анонсирована, хотя ещё год назад создатели оригинальной приставки сообщили о переходе к новому поколению. Предполагается, что новое устройство станет доступно уже в 2025 году.

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