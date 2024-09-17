Криминальная комедия «Дино» от сценариста «Физрука» начнёт выходить на ТНТ с 30 сентября

Телеканал ТНТ сообщил, что премьера сериала «Дино» в жанре криминальной комедии состоится в понедельник, 30 сентября, в 20:00 мск.

По сюжету безжалостный в прошлом бандит по кличке Дино ведёт жизнь отшельника, пока в силу обстоятельств ему не приходится вернуться в большой город, чтобы рассчитаться с долгами и снова поверить в любовь.

Креативным продюсером и сценаристом выступит Алексей Иванов, работавший над сериалами «Физрук» и «Мир! Дружба! Жвачка!». Режиссёром сериала стал Тимофей Шарипов («Территория»), а главную роль сыграет Алексей Розин («Нелюбовь», «Мастер и Маргарита»).

Новые эпизоды, вероятно, будут выходить каждый день по будням в 20:00.