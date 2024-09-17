Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Драма «Мелочи жизни» с Киллианом Мёрфи выйдет в России 6 марта 2025 года — трейлер

Создатели фильма «Мелочи жизни» в жанре исторической драмы представили трейлер проекта. Лента выйдет в мировом прокате в ноябре, а с 6 марта 2025 года картину начнут показывать в кинотеатрах России.

Сюжет расскажет историю простого ирландского угольщика, который узнаёт правду о католическом приюте для одиноких женщин — вместо помощи владельцы подвергают их унижениям. Главную роль в «Мелочах жизни» сыграл Киллиан Мёрфи («Острые козырьки», «Оппенгеймер»).

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate Movies.

В ленте также сыграли Киран Хайндс («Гамлет: Камбербэтч», «Игра Престолов» и Эмили Уотсон («Рассекая волны») — последняя получила за эту работу премию Берлинского кинофестиваля за лучшую роль второго плана.