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Драма «Мелочи жизни» с Киллианом Мёрфи выйдет в России 6 марта 2025 года — трейлер

Драма «Мелочи жизни» с Киллианом Мёрфи выйдет в России 6 марта 2025 года — трейлер
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Создатели фильма «Мелочи жизни» в жанре исторической драмы представили трейлер проекта. Лента выйдет в мировом прокате в ноябре, а с 6 марта 2025 года картину начнут показывать в кинотеатрах России.

Сюжет расскажет историю простого ирландского угольщика, который узнаёт правду о католическом приюте для одиноких женщин — вместо помощи владельцы подвергают их унижениям. Главную роль в «Мелочах жизни» сыграл Киллиан Мёрфи («Острые козырьки», «Оппенгеймер»).

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate Movies.

В ленте также сыграли Киран Хайндс («Гамлет: Камбербэтч», «Игра Престолов» и Эмили Уотсон («Рассекая волны») — последняя получила за эту работу премию Берлинского кинофестиваля за лучшую роль второго плана.

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