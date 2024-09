The Sims 5 не будет: ЕА отменила игру в пользу The Sims4

Последние несколько лет ЕА работала над новой частью The Sims под рабочим названием Project Rene, однако сегодня издатель решил прекратить разработку продолжения. Причина проста — The Sims 4.

ЕА не хочет переводить людей в новую часть, где им придётся начинать всё с нуля, а разработчикам — создавать массу контента, который уже представлен в текущей игре. Вдобавок людям придётся вновь делать повторные покупки. Поэтому было решено сосредоточиться на четвёртой части.

Вдобавок теперь игроки смогут создавать собственный контент по The Sims, который можно будет продавать через специальную площадку внутри игры. Но и это не всё: все сетевые наработки The Sims 5 (Project Rene), которые показывали эти пару лет, планируют интегрировать в The Sims 4.

Сейчас ЕА работает над прототипом мультиплеера четвёртой части, и до конца неизвестно, получится ли точно реализовать это.