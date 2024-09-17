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Стартовало производство фильма The Sims от Марго Робби и постановщицы «Локи»

Стартовало производство фильма The Sims от Марго Робби и постановщицы «Локи»
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В середине сентября компании Amazon MGM Studios и LuckyChap Марго Робби начали полноценное производство экранизации игры The Sims. Как ранее сообщали зарубежные СМИ, режиссёром ленты выступит Кейт Хёрсон, известная по работе над первым сезоном сериала «Локи».

Сейчас авторы фильма работают над сценарием и уже пообещали сохранить лор серии в духе исчезающих лестниц в бассейнах и других знаменитых элементов франшизы. О чём именно расскажет картина, неизвестно.

В производстве адаптации также участвуют разработчики The Sims. Они планируют создать «вневременной фильм», который понравится как давним фанатам серии, так и следующим поколениям, которым ещё предстоит познакомиться с симулятором жизни от EA.

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