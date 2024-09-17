Вышел первый трейлер комедии «Братья» с Питером Динклейджем

Стриминговый сервис Prime Video представил дебютный трейлер комедийного фильма «Братья». Лента выйдет в онлайн-формате 17 октября.

Картина расскажет о судьбе бывшего преступника — он почти исправился, когда на его пути встретился брат, предлагающий ему взяться за ещё одно, последнее дело.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Prime Video.

Главные роли в фильме сыграли Джош Бролин («Олдбой», «Дюна», «Мстители») и Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер из «Игры престолов», последние «Голодные игры). Режиссёром «Братьев» стал Макс Барбаков, постановщик комедии «Зависнуть в Палм-Спрингс».