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Star Wars Jedi: Survivor вышла на консолях старшего поколения — PlayStation 4 и Xbox One

Star Wars Jedi: Survivor вышла на консолях старшего поколения — PlayStation 4 и Xbox One
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17 сентября экшен по «Звёздным войнам» Star Wars Jedi: Survivor стал доступен на консолях предыдущего поколения — игру от Respawn Entertainment и Electronic Arts теперь можно запустить на PlayStation 4 и Xbox One.

Для этих приставок доступно только стандартное издание по цене $ 50. При этом разработчики отмечали, что игра получит массу обновлений для оптимизации, которые направлены на максимальное использование возможностей консолей.

Изначально Star Wars Jedi: Survivor вышла в апреле прошлого года и была доступна на ПК и последнем поколении консолей, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Незадолго до сегодняшнего релиза авторы выпустили обновление для ПК-версии.

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