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Результат матча Team Spirit — FURIA Esports на EPL Season 20 по Counter-Strike 2 (ЕПЛ по КС)

Team Spirit заработала первую победу в плей-офф ESL Pro League S20 по CS2
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Российская Team Spirit одержала победу в первом раунде плей-офф топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

Выступление в плей-офф мальтийского чемпионата «Драконы» начали с победы над FURIA Esports из Бразилии. В ходе напряжённого противостояния Team Spirit закрыла оппонента со счётом 2:0 (Nuke — 13:9, Anubis — 13:11).

CS 2. ESL Pro League — Season 20 . Раунд 16-ти
17 сентября 2024, вторник. 17:15 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
FURIA Esports

Благодаря данной победе «Спириты» прошли во второй раунд плей-офф, где им предстоит столкнуться с бразильской Imperial Esports. FURIA Esports же, в свою очередь, остановилась на 13-16-м месте.

Международный чемпионат ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках турнира 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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