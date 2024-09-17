Team Spirit заработала первую победу в плей-офф ESL Pro League S20 по CS2

Российская Team Spirit одержала победу в первом раунде плей-офф топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

Выступление в плей-офф мальтийского чемпионата «Драконы» начали с победы над FURIA Esports из Бразилии. В ходе напряжённого противостояния Team Spirit закрыла оппонента со счётом 2:0 (Nuke — 13:9, Anubis — 13:11).

Благодаря данной победе «Спириты» прошли во второй раунд плей-офф, где им предстоит столкнуться с бразильской Imperial Esports. FURIA Esports же, в свою очередь, остановилась на 13-16-м месте.

Международный чемпионат ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках турнира 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.