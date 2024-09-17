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Кэдиан стал новым капитаном состава Astralis по Counter-Strike 2

Кэдиан стал новым капитаном состава Astralis по Counter-Strike 2
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Датский киберспортивный клуб Astralis представил нового капитана состава по Counter-Strike 2. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Новым игроком ростера стал опытный киберспортсмен из Дании — Каспер cadiaN Мёллер, последней командой которого была Team Liquid. В новом коллективе 29-летний датчанин займёт позицию капитана и «рифлера», а игрок Николай dev1ce Ридтц полностью сфокусируется на роли снайпера.

Состав Astralis по CS2:

  • Каспер cadiaN Мёллер (капитан);
  • Николай dev1ce Ридтц;
  • Виктор Staehr Штер;
  • Жакоб Jabbi Найгард;
  • Мартин stavn Лунд;
  • Каспер ruggah Дью (тренер).

В это же время Александер br0 Бро переводится в запас Astralis. Киберспортсмен представлял датский клуб чуть больше полугода.

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