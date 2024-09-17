Режиссёр «Великого Гэтсби» Баз Лурман снимет новый фильм про Жанну д’Арк

Кинокомпания Warner Bros. подтвердила, что в работе находится исторический фильм про французскую героиню Столетней войны Жанну д'Арк. Его снимет Баз Лурман, режиссёр «Великого Гэтсби», «Мулен Руж!» и «Элвиса».

Картина будет называться «Жанна» или «Жанна д'Арк», её описывают как эпическую историю о женщине, которая верит, что послана богом ради спасения страны. Кто исполнит роль француженки, пока неизвестно — кастинг к фильму стартовал сегодня. Другие детали проекта, в том числе дата выхода, пока не сообщаются.

Последним фильмом База Лурмана стала биографическая лента «Элвис» о жизни Элвиса Пресли. Картина получила «Золотой глобус» и ещё две номинации на ту же премию.