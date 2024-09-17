В России планируют создать аналог Starlink Илона Маска — проект оценили в 445 млрд рублей

Минцифры России рассматривает проект спутникового интернета, напоминающий Starlink от компании Илона Маска. Согласно черновой версии документа, стоимость российского аналога составит 445 млрд рублей, пишет РБК.

К концу 2030 года компания «Бюро 1440» планирует запустить 383 спутника, которые помогут обеспечить доступ к высокоскоростному интернету по всей территории России. Предполагается, что 329 млрд рублей на проект потратит сама компания, ещё 116 млрд будет выделено из федерального бюджета.

В документе отмечается, что в 2030 году доля домохозяйств в России с доступом к качественному спутниковому интернету вырастет до 97%, к 2036 году — до 99%.

В мае «Бюро 1440» впервые запустила в космос спутники с поддержкой стандарта 5G.