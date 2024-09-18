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Вышел трейлер фильма «Микки 17» от режиссёра «Паразитов» с Робертом Паттинсоном

Вышел трейлер фильма «Микки 17» от режиссёра «Паразитов» с Робертом Паттинсоном
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Warner Bros. опубликовала трейлер фантастического фильма «Микки 17» от режиссёра «Паразитов» Пон Джун-хо. В трейлере показали главных героев, включая персонажа Роберта Паттинсона, а также различные события. К примеру, как протагонист проваливается под лёд и встречается с пришельцами.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Сюжет ленты рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют.

Вместе с Паттинсоном в картине сыграли Марк Руффало, Тони Колетт, Стивен Ян и другие. Лента выйдет в зарубежный прокат прокат 31 января 2025 года.

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