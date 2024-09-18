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ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 14
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«Полуубедительные заставки»: режиссёр Гильермо дель Торо поразмышлял об ИИ в искусстве

«Полуубедительные заставки»: режиссёр Гильермо дель Торо поразмышлял об ИИ в искусстве
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ИИ в наше время всё плотнее интегрируется в различные сферы жизни человека, в том числе и в искусство. На эту тему поразмышлял известный режиссёр Гильермо дель Торо.

По мнению постановщика, ИИ показал, что способен делать «полуубедительные заставки» к чему-либо, и на этом его функционал кончился.

ИИ продемонстрировал, что может делать полуубедительные заставки. Вот, по сути, и всё. Ценность искусства не в том, сколько оно стоит и как мало усилий оно требует, а в том, насколько вы готовы рискнуть, чтобы оказаться в нём. Сколько люди заплатят за эти заставки? Они заставят их плакать, потому что люди потеряли сына? Мать? Потому что они зря потратили свою юность? Да нет, чёрт возьми.

Как и многие другие деятели искусства, Гильермо считает, что ИИ вряд ли сможет превзойти человека по части создания произведений искусства и прочего.

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