Дженнифер Лопес сыграет в романтической комедии со звездой «Теда Лассо»

По информации издания Deadline, Дженнифер Лопес, известная по лентам «Джильи» и «План Б», и Бретт Голдстин, снявшийся в «Теде Лассо», сыграют в романтической комедии Office Romance.

Сценарий картины напишут сам Голдстин и Джо Келли. Сюжетных деталей СМИ не раскрывают, однако известно, что в сюжете появится несколько ярких персонажей.

Дистрибьютором картины стал Netflix, однако за ленту долгое время боролись и другие кинокомпании. Даты выхода, как и даты начала съёмочного процесса картины, пока что нет.

Ранее Лопес уже снялась в двух фильмах для Netflix: лентах «Мать» и «Атлас», которые приняли тепло.