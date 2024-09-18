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ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 14
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Дженнифер Лопес сыграет в романтической комедии со звездой «Теда Лассо»

Дженнифер Лопес сыграет в романтической комедии со звездой «Теда Лассо»
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По информации издания Deadline, Дженнифер Лопес, известная по лентам «Джильи» и «План Б», и Бретт Голдстин, снявшийся в «Теде Лассо», сыграют в романтической комедии Office Romance.

Сценарий картины напишут сам Голдстин и Джо Келли. Сюжетных деталей СМИ не раскрывают, однако известно, что в сюжете появится несколько ярких персонажей.

Дистрибьютором картины стал Netflix, однако за ленту долгое время боролись и другие кинокомпании. Даты выхода, как и даты начала съёмочного процесса картины, пока что нет.

Ранее Лопес уже снялась в двух фильмах для Netflix: лентах «Мать» и «Атлас», которые приняли тепло.

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