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ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 14
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Ubisoft хочет, чтобы её сотрудники работали в офисе три дня в неделю

Ubisoft хочет, чтобы её сотрудники работали в офисе три дня в неделю
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Удалёнка — один из популярных способов работы в современности. Однако у удалённого формата работы есть свои недостатки, о которых часто любят говорить.

По данным издания VentureBeat, ссылающегося на письмо Ubisoft, компания попросила у сотрудников работать из офиса хотя бы три дня в неделю. По мнению компании, это поможет «повысить креативность и улучшить командные взаимодействия».

Ubisoft также отметила, что в её планах нет полного перехода на пятидневную рабочую неделю из офиса. Сотрудникам позволят работать по гибридному графику, совмещая удалёнку с посещением офиса в определённые дни недели.

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