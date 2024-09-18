В России проявляют сильный интерес к iPhone 16

Пресс-служба МТС сообщила изданию «Газета.Ru», что спрос на все модели iPhone 16 на этапе предзаказа в России превысил показатели iPhone 15 в 4,8 раза. Люди проявляют большой интерес к новому смартфону Apple.

Самой популярной моделью в новой линейке оказался iPhone 16, на который пришлось 54% всех предзаказов. За ним следуют iPhone 16 Pro (28%), iPhone 16 Pro Max (11%) и iPhone 16 Plus (7%).

Наиболее востребованным объёмом памяти в iPhone 16, Plus и Pro стала версия на 128 ГБ, в то время как в случае с моделью Max предпочтение отдавалось версии на 256 ГБ. Около 43% предзаказов пришлись на Москву.

Старт продаж iPhone 16 намечен на 20 сентября. Цены: iPhone 16 — от $ 799, iPhone 16 Plus — от $ 899.