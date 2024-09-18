Расписание второго дня плей-офф ESL Pro League S20 по CS2 — Spirit с Imperial

Сегодня, 18 сентября, продолжится плей-офф международного чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

По итогам второго раунда основной стадии ещё четыре команды окажутся за бортом соревнования. Все серии пройдут в формате «до двух побед».

Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 18 сентября, среда:

14:00. Eternal Fire (Турция) — The MongolZ (Монголия);

14:00. MIBR (Бразилия) — HEROIC (Европа);

17:15. Imperial Esports (Бразилия) — Team Spirit (Россия) ;

; 20:30. Complexity Gaming (США) — Team Liquid (Северная Америка).

Топ-турнир ESL Pro League S20 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября на Мальте. В рамках соревнования 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.