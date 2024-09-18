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ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 14
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Руководитель FX рассказал, как продвигается работа над вторым сезоном «Сёгуна»

Руководитель FX рассказал, как продвигается работа над вторым сезоном «Сёгуна»
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«Сёгун» — примечательный сериал, который оказался одним из главных сюрпризов этого года. Шоу стало триумфатором на «Эмми-2024», завоевав 18 наград.

В свежем интервью глава FX Джон Ландграф рассказал, как продвигается работа над вторым сезоном шоу. По его словам, сейчас команда выбирает стиль, в котором развернётся повествование нового сезона. Джон подчеркнул, что ведётся работа над сценарием и другими деталями проекта.

У нас всё идёт хорошо, процесс продвигается. Появляются сценарии, наброски. Пытаемся решить, где мы будем это снимать, будем ли снимать в той же манере и в том же месте.

Получит ли «Сёгун» третий сезон, пока можно только гадать. Но авторы вряд ли захотят оставлять такое популярное шоу без дела.

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