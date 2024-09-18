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Начались съёмки комедии «Герои анекдотов» с Виктором Логиновым и Антоном Богдановым

Начались съёмки комедии «Герои анекдотов» с Виктором Логиновым и Антоном Богдановым
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» обратило внимание, что кинокомпания братьев Андреасян приступила к съёмкам комедии с элементами фэнтези «Герои анекдотов».

В центре сюжета окажется Петя, который обожает различные анекдоты, однако никто из окружения не разделяет его увлечение. Даже соседка Аня, увлеченная таро и эзотерикой. Соседи ссорятся, а оставленный магический амулет оживляет персонажей из сборника анекдотов – теперь Пете предстоит разобраться с магией, найти общий язык с Аней и помочь Василию Ивановичу, новому русскому, Вовочке, тёще и чукче вернуться обратно в «анекдотичный мир».

Фото со съёмок фильма

Фото: Пресс-служба Кинокомпании братьев Андреасян

Фото: Пресс-служба Кинокомпании братьев Андреасян

Фото: Пресс-служба Кинокомпании братьев Андреасян

Фото: Пресс-служба Кинокомпании братьев Андреасян

Фото: Пресс-служба Кинокомпании братьев Андреасян

Главные роли в ленте исполняют Антон Богданов, Виктор Логинов, Ольга Тумайкина, Фёдор Лавров, Андрей Свиридов, Мария Горбань и другие.

Даты выхода у ленты пока нет.

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