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Джордж Лукас и Стивен Спилберг участвовали в разработке игры про Индиану Джонса

Джордж Лукас и Стивен Спилберг участвовали в разработке игры про Индиану Джонса
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Во время недавнего небольшого интервью изданию The Guardian создатели Indiana Jones and the Great Circle рассказали, что в разработке игры активно принимали участие Джордж Лукас и Стивен Спилберг.

Что конкретно они делали, авторы из MachineGames не раскрыли, но то, что их привлекли к разработке тайтла про Индиану Джонса, — хороший знак. Вдобавок один из авторов рассказал, что фанаты Индианы точно оценят проект, поскольку он выполнен очень аутентично.

Думаю, что людей удивит, насколько аутентична эта игра. Если вы фанат Индианы Джонса, это точно то, что вам нужно.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox Series и ПК. Весной 2025-го игра доберётся до PS5.

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