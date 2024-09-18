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Появились новые кадры из фильма «Приключения Паддингтона 3» — премьера 28 ноября

Появились новые кадры из фильма «Приключения Паддингтона 3» — премьера 28 ноября
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Кинокомпания StudioCanal представила новые кадры из фильма «Приключения Паддингтона 3» — продолжения знаменитых фильмов о дружелюбном медвежонке. Премьера ленты в России состоится 28 ноября, за полтора месяца до мирового релиза.

По сюжету третьей части Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

К главной роли вновь вернётся Бен Уишоу. В фильме также сыграют Имельда Стонтон («Корона»), Антонио Бандерас («От заката до рассвета»), Оливия Колман («Корона») и другие. Режиссёром выступил Дагал Уилсон, ранее он снимал клипы для популярных британских музыкантов.

Новые кадры из фильма «Приключения Паддингтона 3»

Фото: Studiocanal

Фото: Studiocanal

Фото: Studiocanal

Фото: Studiocanal

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