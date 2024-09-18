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На блогера MrBeast и Amazon подали в суд участники большого шоу Beast Games

На блогера MrBeast и Amazon подали в суд участники большого шоу Beast Games
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В январе 2024 года зарубежные СМИ сообщили о старте производства Beast Games — нового реалити-шоу самого популярного блогера в мире Джимми MrBeast Дональдсона и компании Amazon. Его бюджет оценивается в $ 100 млн, а дебютный эпизод сериала сперва выйдет на YouTube-канале автора, после чего появится в онлайн-кинотеатре Prime Video.

В середине сентября суд США зарегистрировал коллективный иск против Amazon и MrBeast от участников будущего шоу. Они обвиняют создателей проекта в нарушении их прав: блогер и его команда якобы не смогли обеспечить стабильную оплату труда, во время производства не было полноценных обеденных перерывов, а на съёмочной площадке не обошлось без домогательств.

Участники шоу потребовали разобраться в произошедшем и выплатить всем пострадавшим компенсацию. О какой сумме идёт речь и какие последствия могут ждать Amazon и самого блогера, неизвестно.

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