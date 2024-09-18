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Начались съёмки мистического триллера «Она тебя любит» с Никитой Ефремовым

Стартовал съёмочный процесс мистического триллера «Она тебя любит» с Никитой Ефремовым в главной роли. На это обратило внимание издание «Бюллетень кинопрокатчика».

По сюжету послушник Фёдор сопровождает отца Петра в официальной миссии на полярный Урал. Впереди у миссионеров самое дальнее северное стойбище – место, которое местные с опаской называют «край земли». И путникам здесь совсем не рады.

Фото со съёмок

Фото: Пресс-служба Свердловской Киностудии

Фото: Пресс-служба Свердловской Киностудии

Фото: Пресс-служба Свердловской Киностудии

Фото: Пресс-служба Свердловской Киностудии

Ленту снимет Владимир Головнев. Сценарий картины он написал при участии Евгения Григорьева, который также выступает продюсером проекта вместе с Виктором Шадриным.

Вместе с Ефремовым в ленте сыграют Евгения Манджиева и Дмитрий Поднозов, а актёров на роль местных жителей искали через открытый кастинг среди представителей крайнего севера.

Съёмки пройдут до середины октября. Даты выхода у ленты пока нет.