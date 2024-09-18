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Неофициальный ремонт iPhone подорожает из-за новой функции в iOS 18

Неофициальный ремонт iPhone подорожает из-за новой функции в iOS 18
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В операционной системе iOS 18 компания Apple добавила функцию Repair Assistant — она позволяет настроить новую запчасть после её замены в другом iPhone. Она необходима для корректной работы многих функций смартфонов компании, включая опции вроде TrueTone.

Однако у функции есть важная особенность: она привязывает детали устройства к аккаунту Apple ID. Это значит, что после замены определённых запчастей смартфон может потребовать от пользователя ввести данные профиля смартфона-донора, чтобы стали доступен в том числе базовый функционал. На это обратили внимание в Rozetked.

Это значит, что стоимость неофициального ремонта iPhone может серьёзно возрасти, ведь большинство смартфонов Apple ремонтируются с помощью деталей от сломанных гаджетов с рабочими запчастями. Для корректной работы отремонтированного устройства может понадобиться перепайка чипа или установка новых оригинальных компонентов, что существенно повлияет на цену операции.

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