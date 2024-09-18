В Калифорнии киностудиям запретили создавать дипфейки умерших актёров

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал сразу два законопроекта, связанных с технологией дипфейков в кино. Сейчас её используют в Голливуде всё чаще, чтобы показать на экране уже умерших актёров для воплощения знаменитых персонажей.

Так, первый законопроект запрещает коммерческое использование цифровых копий облика или воссоздание голоса умершего актёра без согласия его наследников — и без каких-либо исключений. Второй законопроект повышает защиту ныне работающих артистов в сфере ИИ: в контрактах теперь необходимо прописывать, будут ли в проекте использоваться цифровые копии их внешности или голоса. Положительный ответ будет доступен человеку лишь в том случае, если его интересы представляет юрист или профсоюз.

В Гильдии актёров США уже прокомментировали законопроекты, назвав их шагом в правильную сторону. В том числе ради новых законов члены ассоциации выходили на забастовку в 2023 году.