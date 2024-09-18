GTA Online больше не работает на Steam Deck из-за нового античита — игроки негодуют

17 сентября студия Rockstar Games добавила в GTA Online популярный античит BattlEye Anti-Cheat, использующийся в Destiny 2, Mount & Blade 2: Bannerlord, серии Arma и других сетевых проектах. Это произошло ровно на 11-летие GTA V.

Спустя некоторое время владельцы Steam Deck пожаловались, что больше не могут играть в мультиплеер культовой игры из-за несовместимости с новым античитом. Техподдержка Rockstar уже отреагировала на ситуацию и заявила, что GTA Online больше не работает на портативном ПК от Valve, напомнив, что и оригинальная GTA V никогда не получала официальной верификации устройства.

Игроки тем временем напоминают Rockstar, что обеспечить поддержку BattlEye на Steam Deck очень просто — достаточно написать об этом разработчикам ПО. В Valve ранее сообщали, что операционная система портативного ПК без проблем интегрируется с античитом. Почему разработчики из Rockstar просто не свяжутся с партнёрами для решения вопроса, неизвестно.