Вышел трейлер фантастического сериала «Подростки в космосе» — премьера 3 октября

Онлайн-кинотеатр Wink представил полноценный трейлер фантастического детектива «Подростки в космосе». В этот раз авторы показали всю завязку сюжета и главных героев. Премьера шоу состоится уже 3 октября, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

События «Подростков в космосе» развернутся в 2054 году, когда на Земле началась экологическая катастрофа. Группа подростков отправляется в космос, где она попытается найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.

Главные роли в сериале исполнили Денис Косиков («Оффлайн»), Святослав Рогожан («Трудные подростки»), Лев Зулькарнаев («Слово пацана: Кровь на асфальте»), Софья Аржаных («Цикады»), Николай Шрайбер («Лёд 2»), Давид Сократян («Неверные») и другие. Режиссёром выступил Митрий Семёнов-Алейников («Вредная привычка»).