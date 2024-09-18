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Российское фэнтези «Русалочка» получило приз на кинофестивале во Франции

Российское фэнтези «Русалочка» получило приз на кинофестивале во Франции
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Во Франции завершился 30-й кинофестиваль жанрового кино под названием L'Étrange Festival. Приз за лучшую короткометражную ленту получило фэнтези «Русалочка» режиссёра Даши Чаруши — в категории учитывались 42 работы из 24 стран мира.

Сюжет ленты рассказывает историю Русалочки из произведения Ганса Христиана Андерсена, которая превратилась в морскую пену. Феи воздуха забрали её к себе с обещаниями получить человеческую душу после 3000 лет служения. Картина была готова ещё в 2022 году, за производство отвечала студия ID PRODUCTION.

Главные роли в короткометражной «Русалочке» исполнили Наталья Павленкова, Андрей Двоскин, Светлана Бондарчук, Игорь Войнаровский и Максим Стоянов.

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