Расписание выхода фантастического сериала «Подростки в космосе»
Уже 3 октября состоится премьера сериала «Подростки в космосе». События шоу развернутся в 2054 году, когда на Земле началась экологическая катастрофа. Группа подростков отправляется в космос, где она попытается найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов, они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink. В день релиза можно будет посмотреть сразу две серии, а финал состоится 14 ноября.
Расписание выхода сериала «Подростки в космосе»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 октября
|2-я серия
|3 октября
|3-я серия
|10 октября
|4-я серия
|17 октября
|5-я серия
|24 октября
|6-я серия
|31 октября
|7-я серия
|7 ноября
|8-я серия
|14 ноября
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