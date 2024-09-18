Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 14
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Подростки в космосе от Wink (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода фантастического сериала «Подростки в космосе»
Комментарии

Уже 3 октября состоится премьера сериала «Подростки в космосе». События шоу развернутся в 2054 году, когда на Земле началась экологическая катастрофа. Группа подростков отправляется в космос, где она попытается найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов, они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink. В день релиза можно будет посмотреть сразу две серии, а финал состоится 14 ноября.

Расписание выхода сериала «Подростки в космосе»

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 октября
2-я серия3 октября
3-я серия10 октября
4-я серия17 октября
5-я серия24 октября
6-я серия31 октября
7-я серия7 ноября
8-я серия14 ноября
Материалы по теме
Как должны были закончиться «Звёздные войны»: сюжет «Дуэль судеб»
Как должны были закончиться «Звёздные войны»: сюжет «Дуэль судеб»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android