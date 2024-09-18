Вышел трейлер австралийского ремейка «Офиса» — премьера 18 октября

Amazon опубликовала дебютный трейлер австралийской версии сериала «Офис». В ролике показали главных героев предстоящего шоу, ряд комичных моментов и отрывки сразу из нескольких эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video AU & NZ. Права на видео принадлежат Amazon.

По сюжету австралийской версии команду упаковочной компании закрывают, переведя всех работников на удалённую работу. Глава отдела Ханна начинает давать несдерживаемые обещания, пытаясь сохранить свою рабочую семью вместе после того, как они перестали видеться в привычном друг для друга офисе.

Ремейк культового американского шоу выйдет 18 октября в стриминговом сервисе Amazon Prime Video. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.