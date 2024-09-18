Финалисты The International по «Доте» Gaimin Gladiators изменят состав впервые за 2,5 года

Европейский клуб Gaimin Gladiators подтвердил, что в составе по Dota 2 произойдут изменения перед стартом нового сезона.

В соцсетях «гладиаторы» сообщили, что подробности появятся уже до конца недели.

Мы подтверждаем, что эпоха нашего состава чемпионов и финалистов топ-турниров подошла к концу. Всё будет объявлено к выходных.

Сейчас в Сети ходят слухи, что в команде хотят поменять российского керри Антона dyrachYO Шкредова — в качестве замены некоторые инсайдеры называют Алимжана watson Исламбекова.

На прошедшем чемпионате мира The International 2024 в Копенгагене Gaimin Gladiators заняла второе место. Коллектив второй год подряд уступает в гранд-финале со счётом 0:3.