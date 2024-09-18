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ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 14
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Вышел русский трейлер драмы «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом — премьера 5 декабря

Вышел русский трейлер драмы «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом — премьера 5 декабря
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Кинокомпания «Карропрокат» представила дублированный трейлер «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом. Премьера драматической ленты в России состоится 5 декабря с привычным русским дубляжом.

Видео доступно во VK-группе Кинокомпания «Карропрокат». Права на видео принадлежат «Карропрокат».

«Тогда. Сейчас. Потом» — новая работа Роберта Земекиса, режиссёра «Форреста Гампа» и трилогии «Назад в будущее». Лента расскажет историю главных героев на протяжении десятилетий: камера всё время остаётся в одном и том же месте, показывая жизнь одного дома в течение многих лет. В центре истории — двое влюблённых, которые позже становятся супругами.

Вместе с 67-летним Томом Хэнксом главную роль исполнила 56-летняя Робин Райт. Для некоторых сцен их существенно омолодили — для этого использовали как грим, так и современную компьютерную графику.

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