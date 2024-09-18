Вышли первые обзоры iPhone 16 и iPhone 16 Pro

18 сентября вышли первые обзоры iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max от журналистов. К примеру, своими первыми впечатлениями от использования смартфонов поделились представители издания The Verge.

Эксперты похвалили базовую версию устройства за новый процессор A18, который замечательно справляется со всеми повседневными задачами, а также отличное качество фото и видео. Однако среди минусов специалисты отметили частоту обновления экрана, которая составляет всего 60 Гц.

Pro-версией журналисты также остались доволны, однако отметили, что всегда забывали пользоваться дополнительной кнопкой Camera Control. Что касается iPhone 16 Pro Max, то по мнению автором материала, он получился слишком огромным.

Выход линейки iPhone 16 состоится 20 сентября. Стоимость самой младшей модели с минимальной комплектацией будет начинаться от 90 тыс. рублей.