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Discord не работает и тормозит: не грузятся и не отправляются сообщения 18 сентября

Discord столкнулся со сбоями в России и Украине
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18 сентября пользователи платформы Discord стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые проблемы появились около 11:00 мск, сейчас обращений на сайтах Downradar и Downdetector становится всё больше.

Пользователи Discord отмечают, что их сообщения не доставляются, а некоторые и вовсе не могут зайти в приложение с ПК или смартфона.

Фото: DownRadar

Причина происходящего пока неизвестна. С проблемами столкнулись как пользователи из России, так и с Украины. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Киева, Санкт-Петербурга, Харькова, Краснодара, Тернополя, Екатеринбурга и Воронежа.

Представители Discord пока никак ситуацию не прокомментировали. Когда восстановится стабильная работа платформы, тоже неизвестно.

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