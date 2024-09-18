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ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 14
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Вышел русский трейлер фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном

Вышел русский трейлер фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном
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Вышел дублированный трейлер научно-фантастического фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Режиссёром грядущей картины выступил Пон Джун-хо — постановщик оскароносных «Паразитов».

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Сюжет ленты рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют.

Вместе с Паттинсоном в картине сыграли Марк Руффало, Тони Колетт, Стивен Ян и другие. Мировая премьера фильма состоится 31 января 2025 года.

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