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Спрос на iPhone 16 в России оказался куда выше iPhone 15

Спрос на iPhone 16 в России оказался куда выше iPhone 15
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Телекоммуникационная компания МТС поделилась статистикой предзаказов смартфонов из линейки iPhone 16 в России за первую неделю. Из неё стало известно, что спрос на устройства из будущей линейки оказался почти в пять раз выше, чем на гаджеты из серии iPhone 15 за аналогичный период прошлого года.

Какие модели iPhone 16 предзаказывают чаще всего в долях

  1. Базовый iPhone 16 — 54%;
  2. iPhone 16 Pro — 28%;
  3. iPhone 16 Pro Max — 11%;
  4. iPhone 16 Plus — 7%.

Ко всему прочему, чаще всего жители России покупали iPhone 16, 16 Plus и 16 Pro со 128 ГБ памяти и 16 Pro Max с 256 ГБ. Около 43% от всех предзаказов пришлось на покупателей из Москвы.

Выход линейки iPhone 16 состоится 20 сентября. Стоимость самой младшей модели с минимальной комплектацией будет начинаться от 90 тыс. рублей.

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