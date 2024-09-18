Спрос на iPhone 16 в России оказался куда выше iPhone 15

Телекоммуникационная компания МТС поделилась статистикой предзаказов смартфонов из линейки iPhone 16 в России за первую неделю. Из неё стало известно, что спрос на устройства из будущей линейки оказался почти в пять раз выше, чем на гаджеты из серии iPhone 15 за аналогичный период прошлого года.

Какие модели iPhone 16 предзаказывают чаще всего в долях

Базовый iPhone 16 — 54%; iPhone 16 Pro — 28%; iPhone 16 Pro Max — 11%; iPhone 16 Plus — 7%.

Ко всему прочему, чаще всего жители России покупали iPhone 16, 16 Plus и 16 Pro со 128 ГБ памяти и 16 Pro Max с 256 ГБ. Около 43% от всех предзаказов пришлось на покупателей из Москвы.

Выход линейки iPhone 16 состоится 20 сентября. Стоимость самой младшей модели с минимальной комплектацией будет начинаться от 90 тыс. рублей.