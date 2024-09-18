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На Первом канале покажут сериалы «Лихие» Юрия Быкова и «Трасса»

На Первом канале покажут сериалы «Лихие» Юрия Быкова и «Трасса»
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На этой неделе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст провёл презентацию сезона для рекламодателей. В ходе мероприятия было объявлено, что сразу несколько проектов онлайн-кинотеатра Okko дебютируют в эфирной сетке телеканала в новом сезоне.

Среди заявленных сериалов: «Лихие» Юрия Быкова, «Что делать женщине, если…» по сценарию Александра Цыпкина и «Трасса» Душана Глигорова. Ко всему прочему, на Первом канале также покажут и ряд «старых» проектов: детективную драму «Чиновница» с Викторией Толстогановой, Максимом Виторганом и Алексеем Аграновичем и неонуар «Территория» с Кириллом Пироговым и Петром Фёдоровым.

Также Константин Эрнст объявил, что весной выйдет новая экранизация романа «В августе сорок четвёртого» Владимира Богомолова с Сергеем Безруковым в главной роли.

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