Авторы EA Sports FC 25 показали первый геймплей режима Rush в формате «5 на 5»

Компания Electronic Arts представила первый геймплейный ролик Rush — нового режима в EA Sports FC 25. Полноценный матч сыграли популярные европейские блогеры под никами Angry Ginge и Yung Filly.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

Режим Rush — одно из главных нововведений EA Sports FC 25. В нём матчи играются в формате «5 на 5» на стадионе меньшего размера. По своей сути Rush напоминает смесь большого футбола и хоккея: матчи в нём идут быстрее обычного, футболисты вообще не устают, а за злостные нарушения игроков отправляют на местную «скамейку штрафников». Среди важных отличий от обычных матчей: правило «золотого» гола в дополнительное время и пенальти в духе футбола XX века, где игрок должен пробежать с центра поля и забить гол, переиграв вратаря.

Релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 20-го числа.