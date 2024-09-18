На YouTube появится «Хайп» для поддержки небольших блогеров

На этой неделе YouTube анонсировал функцию под названием «Хайп» для поддержки небольших блогеров. С её помощью зрители смогут «голосовать» за видео своих любимых авторов, чтобы их контент чаще замечали.

Однако главным условием выступает то, что число подписчиков на канале блогера не должно превышать 500 тысяч человек.

Фото: YouTube

Чем больше «хайпа» видео получает, тем выше оно поднимается в новой таблице лидеров в топе-100 «хайповых» видео недели. Любой зритель может «хайповать» видео до трёх раз в неделю.

Судя по материалу на официальном канале, «хайп» будет представлять собой специальную валюту, поскольку в будущем YouTube хочет разрешить покупать их. Причём часть вырученных от покупки средств будут получать сами создатели контента.