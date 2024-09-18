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ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 14
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RAMZES666 покинул Tundra Esports — срок аренды подошёл к концу

RAMZES666 покинул Tundra Esports — срок аренды подошёл к концу
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Российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв больше не будет выступать за Tundra Esports, с которой занял третье место на прошедшем The International 2024 по Dota 2.

Британская организация сообщила, что Рамзес возвращается в свой родной клуб из-за истекшего срока аренды. Сейчас у Кушнарёва действующий контракт с отечественной L1GA TEAM — он выступал за неё до середины мая, после чего временно перешёл в Tundra Esports.

Когда RAMZES666 присоединился к нам, он сменил роль керри на оффлейн, и мы не можем описать, насколько благодарны за его усилия и преданность делу!

Фото: Tundra Esports

По слухам, это не единственное изменение в «Тундре»: клуб якобы не будет бороться за керри Ивана Pure Москаленко, а постарается собрать абсолютно новый европейский ростер.

На сентябрьском чемпионате мира The International 2024 состав Tundra Esports с RAMZES66 и Pure заняла третье место.

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