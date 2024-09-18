«По поводу новых Spirit можете не переживать»: игроки Spirit по Dota 2 — о перерыве

Украинские киберспортсмены Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков прокомментировали своё решение взять перерыв от профессиональный сцены Dota 2.

Мира кратко обозначил свои планы на ближайшее время:

В планах постримить и просто пожить жизнь. О причинах инактива напишу через пару дней.

Яторо же подробно объяснил, что решение о перерыве принято в связи с усталостью. При этом киберспортсмен отмечает, что в будущем он вернётся в про-«Доту»:

Напишу по поводу причин ухода в длительный отпуск. Слишком большая загруженность и максимальная отдача, за которой не последовало получения результатов на протяжении года, заставили меня задуматься о том, что я не смогу в новом сезоне, в котором будет ещё больше турниров, чем в этом, иметь такой же огонь в глазах, что и был у меня до этого.

Я отдаю отчёт себе и команде, что я ушёл не насовсем, а чтобы отдохнуть от профессиональной «Доты». Я вернусь — это неоспоримо. Работа в одном и том же коллективе на протяжении нескольких лет даёт о себе знать. Ты не можешь подходить так же беспристрастно к работе с людьми, которых знаешь так много. И так или иначе у каждого человека, если вы живёте три-четыре года вместе без перерывов не по своей воле, грубо говоря, возникает свой негативный осадок, который, возможно, косвенно, но влияет на результаты.

Это время, которое мне будет отведено, я использую на отдых от профессиональной «Доты». В саму «Доту» я буду продолжать поигрывать, возможно, буду врубать «потоки».

P.S. приглашения не кидать, не интересует.

Кроме этого, Мулярчук добавил, что он верит в обновлённый ростер Team Spirit, который ещё не был анонсирован:

По поводу новых Spirit можете не переживать. Димас (Korb3n, менеджер Team Spirit. — Прим. «Чемпионата») у руля, думаю, всё у ребят получится.

Ранее двукратные чемпионы The International Яторо и Мира взяли временный перерыв от про-сцены Dota 2.