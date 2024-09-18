Аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» продлили на второй сезон

На этой неделе стало известно, что аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» продлили на второй сезон. В честь данного события также был опубликован короткий тизер. Сроки и дата выхода продолжения пока не раскрываются.

Видео доступно на YouTube-канале【公式】ロシデレチャンネル. Права на видео принадлежат KADOKAWA.

Аниме рассказывает о русской девочке по имени Алиса Михайловна Кудзё, которая поступает в частный японский институт и постоянно флиртует с соседом по парте Масатикой Кузе на русском языке. Алиса влюблена в одногруппника и думает, что он её не понимает, однако Масатика тоже знает русский.

Главную героиню в шоу озвучивает певица и радиоведущая Сумирэ Уэсака, которая отлично владеет русским языком. Она активно популяризирует русскую культуру в Японии в передачах и различных медиапроектах.