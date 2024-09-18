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«Кто бы что ни говорил, ушла эпоха»: сообщество Dota 2 — о перерыве двух игроков Spirit

Перестановки в чемпионском составе Team Spirit — большая новость для всего сообщества Dota 2. Представители комьюнити игры отреагировали на решение киберспортсменов Ильи Yatoro Мулярчука и Мирослава Mira Колпакова взять временный перерыв от про-сцены дисциплины.

Кастер Владимир Maelstorm Кузьминов представил, каково сейчас приходится фанатам Team Spirit:

Выходит, слухи не врали. Фанаты «Спирит» сейчас, конечно, в безутешном горе.

Киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин отнёсся к решению «драконов» с пониманием:

Кто бы что ни говорил, ушла эпоха. Ребята устали друг от друга и малёк — от «Доты». Это нормально, когда ты что-то хочешь поменять. Но я думаю, ребята ещё смогут показать себя. Хотя куда уже? Тут только третий «Инт» забирать…

Также комментатор Рустам Adekvat Мавлютов поблагодарил киберспортивный клуб за чемпионский состав:

Уверен, подобную новость мы бы ожидали и в случае победы на TI. Парни столько времени вместе, проделали сложный путь. И благо, что, суммировав, успешный. А ещё уверен, что парни через полгодика-сезон вернутся. Спасибо, Spirit, за этот чудо-состав.

А Мария Гунина, в свою очередь, порассуждала на тему вклада данного ростера Team Spirit в развитие про-сцены Dota 2:

Можно написать много банальных вещей, что всё хорошее когда-нибудь заканчивается, например. Или про «конец эпохи». Но, честно говоря, я не считаю, что что-то хорошее закончилось, а эпохе наступил конец. Тот состав Team Spirit, который прекратил своё существование сегодня, напротив, положил начало целой эпохе и изменил ландшафт соревновательной «Доты» навсегда. Как минимум в Восточной Европе. [...]

И хорошая новость — этот пример никуда не делся. И мне не терпится посмотреть, каким получится новый состав Team Spirit, собранный по этому образцу.

Ранее игроки состава Team Spirit по Dota 2 Яторо и Мира решили взять временный перерыв от выступления на про-сцене дисциплины.