Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 14
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Кто бы что ни говорил, ушла эпоха»: сообщество Dota 2 — о перерыве двух игроков Spirit

«Кто бы что ни говорил, ушла эпоха»: сообщество Dota 2 — о перерыве двух игроков Spirit
Аудио-версия:
Комментарии

Перестановки в чемпионском составе Team Spirit — большая новость для всего сообщества Dota 2. Представители комьюнити игры отреагировали на решение киберспортсменов Ильи Yatoro Мулярчука и Мирослава Mira Колпакова взять временный перерыв от про-сцены дисциплины.

Кастер Владимир Maelstorm Кузьминов представил, каково сейчас приходится фанатам Team Spirit:

Выходит, слухи не врали. Фанаты «Спирит» сейчас, конечно, в безутешном горе.

Киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин отнёсся к решению «драконов» с пониманием:

Кто бы что ни говорил, ушла эпоха. Ребята устали друг от друга и малёк — от «Доты». Это нормально, когда ты что-то хочешь поменять. Но я думаю, ребята ещё смогут показать себя. Хотя куда уже? Тут только третий «Инт» забирать…

Также комментатор Рустам Adekvat Мавлютов поблагодарил киберспортивный клуб за чемпионский состав:

Уверен, подобную новость мы бы ожидали и в случае победы на TI. Парни столько времени вместе, проделали сложный путь. И благо, что, суммировав, успешный. А ещё уверен, что парни через полгодика-сезон вернутся. Спасибо, Spirit, за этот чудо-состав.

А Мария Гунина, в свою очередь, порассуждала на тему вклада данного ростера Team Spirit в развитие про-сцены Dota 2:

Можно написать много банальных вещей, что всё хорошее когда-нибудь заканчивается, например. Или про «конец эпохи». Но, честно говоря, я не считаю, что что-то хорошее закончилось, а эпохе наступил конец. Тот состав Team Spirit, который прекратил своё существование сегодня, напротив, положил начало целой эпохе и изменил ландшафт соревновательной «Доты» навсегда. Как минимум в Восточной Европе. [...]
И хорошая новость — этот пример никуда не делся. И мне не терпится посмотреть, каким получится новый состав Team Spirit, собранный по этому образцу.

Ранее игроки состава Team Spirit по Dota 2 Яторо и Мира решили взять временный перерыв от выступления на про-сцене дисциплины.

Материалы по теме
Два игрока Team Spirit по Dota 2 приостановили карьеру на про-сцене
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android