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Вышел финальный трейлер фильма «Джокер 2» — премьера 4 октября

Вышел финальный трейлер фильма «Джокер 2» — премьера 4 октября
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Компания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Джокер 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. В ролике авторы показали множество кадров из здания суда, тюрьмы и несколько музыкальных эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

В сиквеле Артур Флек выберется из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Премьера «Джокера 2» в мировом прокате состоится 4 октября. Изначально ленту показали в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля.

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