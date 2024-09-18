Китайская Azure Ray представила новый состав по Dota 2
Китайский коллектив Azure Ray анонсировал ростер перед стартом нового сезона на профессиональной сцене Dota 2.
К костяку, сформированному в середине июля 2024 года, присоединился киберспортсмен Ли niu Конгбо, ранее выступавший за такие команды, как Vici Gaming и LGD Gaming. Он займёт третью позицию, заменив в составе опытного Чжана Faith_bian Жуйда.
Состав Azure Ray по «Доте»:
- Лу lou Чжень;
- Гу Han Цзяхан;
- Ли niu Конгбо;
- Лин pLAnet Хао;
- Ю Fantasy Яюнь;
- Се Super Цзюньхао (тренер).
В прошедшем сезоне лучшим результатом Azure Ray было третье место на топ-турнире Elite League Season 1. После этого у команды начался спад, по итогам которого ростеру не удалось отобраться на чемпионат The Internationa 2024.
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