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ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 14
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Китайская Azure Ray представила новый состав по Dota 2

Китайская Azure Ray представила новый состав по Dota 2
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Китайский коллектив Azure Ray анонсировал ростер перед стартом нового сезона на профессиональной сцене Dota 2.

К костяку, сформированному в середине июля 2024 года, присоединился киберспортсмен Ли niu Конгбо, ранее выступавший за такие команды, как Vici Gaming и LGD Gaming. Он займёт третью позицию, заменив в составе опытного Чжана Faith_bian Жуйда.

Состав Azure Ray по «Доте»:

  • Лу lou Чжень;
  • Гу Han Цзяхан;
  • Ли niu Конгбо;
  • Лин pLAnet Хао;
  • Ю Fantasy Яюнь;
  • Се Super Цзюньхао (тренер).

В прошедшем сезоне лучшим результатом Azure Ray было третье место на топ-турнире Elite League Season 1. После этого у команды начался спад, по итогам которого ростеру не удалось отобраться на чемпионат The Internationa 2024.

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