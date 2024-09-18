Китайская Azure Ray представила новый состав по Dota 2

Китайский коллектив Azure Ray анонсировал ростер перед стартом нового сезона на профессиональной сцене Dota 2.

К костяку, сформированному в середине июля 2024 года, присоединился киберспортсмен Ли niu Конгбо, ранее выступавший за такие команды, как Vici Gaming и LGD Gaming. Он займёт третью позицию, заменив в составе опытного Чжана Faith_bian Жуйда.

Состав Azure Ray по «Доте»:

Лу lou Чжень;

Гу Han Цзяхан;

Ли niu Конгбо;

Лин pLAnet Хао;

Ю Fantasy Яюнь;

Се Super Цзюньхао (тренер).

В прошедшем сезоне лучшим результатом Azure Ray было третье место на топ-турнире Elite League Season 1. После этого у команды начался спад, по итогам которого ростеру не удалось отобраться на чемпионат The Internationa 2024.