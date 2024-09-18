Team Spirit прошла в третий раунд плей-офф ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2

Российская Team Spirit одержала вторую победу в плей-офф топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

Во втором раунде основной стадии чемпионата «спириты» столкнулись с бразильской Imperial Esports. С трудом одолев оппонента на первой карте по итогам дополнительных раундов, на второй карте серии «драконы» разгромили бразильцев.

На текущий момент Team Spirit обеспечила себе как минимум 5-8-е место в рамках соревнования. В следующем раунде команда из России будет противостоять украинской Natus Vicnere. Для Imperial Esports же турнир закончился. Бразильский коллектив остановился на 9-12-й строчке, заработав $ 23,5 тыс.

Топ-турнир EPL S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках ивента 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.