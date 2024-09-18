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ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 14
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Результат матча Team Spirit — Imperial Esports на EPL S20 по CS2 (ЕПЛ по КС)

Team Spirit прошла в третий раунд плей-офф ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2
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Российская Team Spirit одержала вторую победу в плей-офф топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

Во втором раунде основной стадии чемпионата «спириты» столкнулись с бразильской Imperial Esports. С трудом одолев оппонента на первой карте по итогам дополнительных раундов, на второй карте серии «драконы» разгромили бразильцев.

CS 2. ESL Pro League — Season 20 . Раунд 12-ти
18 сентября 2024, среда. 18:15 МСК
Imperial Esports
Окончен
0 : 2
Team Spirit

На текущий момент Team Spirit обеспечила себе как минимум 5-8-е место в рамках соревнования. В следующем раунде команда из России будет противостоять украинской Natus Vicnere. Для Imperial Esports же турнир закончился. Бразильский коллектив остановился на 9-12-й строчке, заработав $ 23,5 тыс.

Топ-турнир EPL S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках ивента 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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