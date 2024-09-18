«Некоторых наших игроков уже штурмуют»: тренер 1win — об изменениях в составе по Dota 2

Наставник российской 1win Team по Dota 2 Тимур Ahilles Кульмухамбетов подвёл итоги сезона для своей команды, а также высказался о будущем ростера.

Тренер команды из России сообщил, что он доволен проделанной работой и опытом, полученным в этом сезоне:

Могу понять многих ребят, которые уходят сейчас в инактив. График турниров, особенно в этом году — сумасшедший. Скажу за себя: много сил и терпения приложилось в этом сезоне. Не могу сказать, что рад результатам, но точно рад проделанной работой и полученному опыту. Огромный кайф — соревноваться против лучших команд мира на LAN-турнире. Устал я только прямо совсем под конец сезона. Поэтому сейчас одна из важнейших задач — грамотно и хорошо восстановиться перед стартом нового сезона.

Кроме этого, Тимур заявил, что на текущий момент изменения в ростере 1win не планируются, однако с игроками команды уже связываются другие коллективы:

Будут ли у нас изменения в составе? На данную секунду — нет. Не планировали. Но некоторых наших игроков уже штурмуют. Поступают, конечно, не очень красиво. Однако могу понять. В прошлом и сам так мог делать.

Российская 1win, появившаяся на про-сцене Dota 2 лишь в прошлом сезоне, за один год смогла дойти до топ-турнира The International 2024 и занять на чемпионате 9-12-е место.