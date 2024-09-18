Blacklist International распустила состав по Dota 2 и ушла из дисциплины
Филиппинский киберспортивный клуб Blacklist International покинул профессиональную сцену Dota 2. Информация об этом появилась на странице турнирного оператора ESL в социальной сети.
Как сообщают представители организатора соревнований, Blacklist International распустила ростер и подтвердила своё намерение уйти с киберспортивной сцены «Доты».
Бывший состав Blacklist International по «Доте»:
- Джон Natsumi Варгас;
- Эйбэд Abed Азэль Юсоп;
- Ким Gabbi Вильяфюрте;
- Тимоти TIMS Рандрап;
- Жунюэль Jaunuel Арцилла;
- Ду Ёнг DuBu Ким (тренер).
Стоит отметить, что ранее Blacklist International отобралась на топ-турнир PGL Wallachia Season 2, который пройдёт в Румынии с 4 по 13 октября. Кто заменит команду на ивенте, пока неизвестно.
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