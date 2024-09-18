Blacklist International распустила состав по Dota 2 и ушла из дисциплины

Филиппинский киберспортивный клуб Blacklist International покинул профессиональную сцену Dota 2. Информация об этом появилась на странице турнирного оператора ESL в социальной сети.

Как сообщают представители организатора соревнований, Blacklist International распустила ростер и подтвердила своё намерение уйти с киберспортивной сцены «Доты».

Бывший состав Blacklist International по «Доте»:

Джон Natsumi Варгас;

Эйбэд Abed Азэль Юсоп;

Ким Gabbi Вильяфюрте;

Тимоти TIMS Рандрап;

Жунюэль Jaunuel Арцилла;

Ду Ёнг DuBu Ким (тренер).

Стоит отметить, что ранее Blacklist International отобралась на топ-турнир PGL Wallachia Season 2, который пройдёт в Румынии с 4 по 13 октября. Кто заменит команду на ивенте, пока неизвестно.